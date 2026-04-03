СМИ: конфликт с Ираном обнажил зависимость американского ВПК от вольфрама

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Конфликт с Ираном обнажил острую зависимость американского военно-промышленного комплекса от вольфрама - редкого металла, без которого невозможно производство ряда боеприпасов и компонентов вооружений, пишет в пятницу газета Foreign Policy.
Как отмечает издание, США не ведут коммерческую добычу вольфрама в промышленных масштабах, а продолжающиеся боевые действия быстро истощают запасы вооружений, в которых используется этот металл. Ситуацию усугубляет то, что быстро восполнить такие резервы невозможно.
"Мы получаем очень ясную картину: в цепочке поставок просто недостаточно вольфрама, и никто толком не понимает, как этот дефицит можно будет восполнить в ближайшей перспективе", - заявил изданию управляющий партнер американской горнодобывающей инвестиционной компании Cove Capital Пини Альтхаус.
По данным Foreign Policy, цены на вольфрам на фоне конфликта выросли более чем на 500%. Издание подчеркивает, что США в этой сфере серьезно зависят от внешних поставок и переработки, тогда как ключевые позиции на мировом рынке занимает Китай.
Журнал напоминает, что в последний раз вольфрам в США добывали в коммерческих объемах более десяти лет назад. Сейчас Вашингтон пытается ускорить создание собственной цепочки поставок критически важных минералов, однако эксперты предупреждают: на запуск новых проектов, переработки и сопутствующей промышленной инфраструктуры уйдут годы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
