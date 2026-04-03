В Роскачестве опровергли популярный миф

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вино с завинчивающейся крышкой не говорит о низком качестве напитка: главное, чтобы отсутствовало соприкосновение с кислородом, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

"Нет, наши исследования этого не подтверждают. Главное для вина - это отсутствие соприкосновения с кислородом, и закручивающаяся крышка тоже это позволяет сделать", - заявил он, отвечая на вопрос, действительно ли вино с закручивающейся крышкой более низкого качества, чем то, которое закупоривается пробкой.