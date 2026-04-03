Стало известно, какое вино предпочитают пить россияне

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россияне пьют больше красного вина, чем белого - на него приходится почти половина от всего потребления тихих вин, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

"В тихих винах сейчас пока лидируют красные - их почти половина, но этот перевес стремительно сокращается. Белые вина составляют 45,5%, а доля розовых тихих - около 6%", - сообщил он.

По словам Протасова, белые и розовые вина на подъеме и с каждым годом разрыв сокращается. Для сравнения, еще в 2023 году отрыв красных составлял почти 10 процентных пунктов, а сейчас разница сократилась до нескольких п.п.