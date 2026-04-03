https://ria.ru/20260403/vetvi-2084893322.html
В РПЦ рассказали, когда освящать вербу
2026-04-03T04:02:00+03:00
религия
иерусалим
иисус христос
религиозные праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50236/26/502362635_0:83:2877:1701_1920x0_80_0_0_01b8cd739b16878d80970cde2b164f41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50236/26/502362635_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_dd09eed398c23da033ee5884800ccacc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Ветви вербы освящают в Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья или утром этого праздника, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
"Освящение верб - это замечательная традиция, но не "магический ритуал". Освящение верб совершается в Лазареву субботу вечером или в Вербное воскресенье утром", – сказал священник.
Он напомнил, что смысл праздника заключается вовсе не в освящении ветвей.
"Смысл праздника не в том, чтобы обязательно освятить веточку, а в том, чтобы мы освятили свою жизнь. Встретили Христа, как жители Иерусалима встречали его пальмовыми ветвями. Исполняли его заповеди, а не распинали, когда эти заповеди мешают нам лгать, воровать и блудить", – заключил Береговой.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи. Ему предшествует Лазарева суббота – день, когда Христос воскресил из мёртвых праведного Лазаря.
Он посвящён прибытию Иисуса Христа в Иерусалим перед иудейской Пасхой. Люди, встречавшие его в городе, устлали пальмовыми ветвями дорогу, по которой он въехал в город на осле. В напоминание об этом установилась традиция приносить в храм и освящать пальмовые ветви, а в Русской церкви их заменили ветки зацветающей вербы. От этого произошло второе название праздника – Вербное воскресенье.