В РПЦ рассказали, когда освящать вербу

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Ветви вербы освящают в Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья или утром этого праздника, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

"Освящение верб - это замечательная традиция, но не "магический ритуал". Освящение верб совершается в Лазареву субботу вечером или в Вербное воскресенье утром", – сказал священник.

Он напомнил, что смысл праздника заключается вовсе не в освящении ветвей.

"Смысл праздника не в том, чтобы обязательно освятить веточку, а в том, чтобы мы освятили свою жизнь. Встретили Христа, как жители Иерусалима встречали его пальмовыми ветвями. Исполняли его заповеди, а не распинали, когда эти заповеди мешают нам лгать, воровать и блудить", – заключил Береговой.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи. Ему предшествует Лазарева суббота – день, когда Христос воскресил из мёртвых праведного Лазаря.