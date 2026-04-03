В РПЦ рассказали, когда освящать вербу
04:02 03.04.2026 (обновлено: 12:45 03.04.2026)
В РПЦ рассказали, когда освящать вербу
Ветви вербы освящают в Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья или утром этого праздника, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела... РИА Новости, 03.04.2026
В РПЦ рассказали, когда освящать вербу

© РИА Новости / Кирилл Брага | Празднование Вербного воскресенья в регионах России
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Ветви вербы освящают в Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья или утром этого праздника, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
"Освящение верб - это замечательная традиция, но не "магический ритуал". Освящение верб совершается в Лазареву субботу вечером или в Вербное воскресенье утром", – сказал священник.
Он напомнил, что смысл праздника заключается вовсе не в освящении ветвей.
"Смысл праздника не в том, чтобы обязательно освятить веточку, а в том, чтобы мы освятили свою жизнь. Встретили Христа, как жители Иерусалима встречали его пальмовыми ветвями. Исполняли его заповеди, а не распинали, когда эти заповеди мешают нам лгать, воровать и блудить", – заключил Береговой.
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим – один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи. Ему предшествует Лазарева суббота – день, когда Христос воскресил из мёртвых праведного Лазаря.
Он посвящён прибытию Иисуса Христа в Иерусалим перед иудейской Пасхой. Люди, встречавшие его в городе, устлали пальмовыми ветвями дорогу, по которой он въехал в город на осле. В напоминание об этом установилась традиция приносить в храм и освящать пальмовые ветви, а в Русской церкви их заменили ветки зацветающей вербы. От этого произошло второе название праздника – Вербное воскресенье.
