Финская активистка рассказала о вербовке иностранцев Киевом

КУРСК, 3 апр - РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что Киев привлекает некоторых иностранцев, включая финнов, для участия в конфликте на Украине под видом миротворческой деятельности или охраны, однако по прибытии их напрямую отправляют воевать, а затем используют в пропагандистских целях.

"Не все едут прямо воевать. Некоторые просто хотели помочь вместе с оружием их охранять, например, охранять медиков, охранять там еще кого-нибудь, типа миротворцев. Но когда он (один из наемников - ред.) вернулся, он сказал: "нет, это вообще не миротворческая деятельность, там конкретно тебя посылают туда уже воевать", - рассказала Райски.

Она отметила, что для них могут инсценировать взрывы или другие драматические события, чтобы убедить человека в агрессивных действиях России и вызвать эмоциональную реакцию. Об этом активистка слышала от бывшего финского наемника.

"Специально берут иностранцев, наемников. Возможно, то ли слишком молодых, то ли неподготовленных. Они как будто бы инсценируют какой-то взрыв, чтобы это было драматично, и чтобы человек увидел, что Россия нападает конкретно, убивает мирных жителей", - добавила Райски.

Активистка подчеркнула, что после возвращения такие люди становятся инструментом вербовки, поскольку организации используют их личный опыт и эмоции для дальнейшего привлечения новых участников и формирования общественного мнения.

"И опять же, эти организации его берут, а ты давай завербуй для нас, потому что он это уже видел своими глазами, и эмоции может передать. Такой вот инструмент", - заключила она.