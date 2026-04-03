Суд постановил освободить россиянку, задержанную у военной базы в США
15:57 03.04.2026 (обновлено: 15:59 03.04.2026)
Суд постановил освободить россиянку, задержанную у военной базы в США
Федеральный суд в Калифорнии постановил немедленно освободить из-под стражи иммиграционной службы ICE гражданку России Наталию Дудину, задержанную в январе... РИА Новости, 03.04.2026
Судебная система США. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Федеральный суд в Калифорнии постановил немедленно освободить из-под стражи иммиграционной службы ICE гражданку России Наталию Дудину, задержанную в январе после инцидента на военной базе "Кэмп-Пендлтон", говорится в решении суда, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Как ранее сообщало РИА Новости, Наталия вместе с подругой Кристиной находилась в иммиграционном центре Сан-Диего почти три месяца. В марте обе подали жалобы в федеральный суд, оспаривая законность своего содержания под стражей. Суд по делу Кристины постановил освободить ее еще в конце марта.
"Суд постановляет немедленно освободить Наталию Дудину на тех же условиях, на которых она была освобождена под иммиграционный контроль при первом въезде в США", - говорится в решении суда от 1 апреля.
Как следует из материалов дела, Наталия въехала в США в конце 2021 или 2022 года и была задержана на границе. Спустя некоторое время ее отпустили, поскольку власти не сочли ее ни угрозой для общества, ни человеком, который может скрыться.
Однако 17 января ее вновь взяли под стражу и поместили в иммиграционный центр Otay Mesa без объяснения причин и без возможности оспорить это решение.
Суд признал, что такие действия нарушают ее право на надлежащую правовую процедуру. После освобождения человека нельзя снова задерживать без новых причин. Если власти считают, что ситуация изменилась, они должны это обосновать и дать возможность оспорить решение в иммиграционном суде.
В январе посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп-Пендлтон". По данным СМИ, девушки могли попасть на её территорию по ошибке, следуя указаниям навигатора.
 
