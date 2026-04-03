Буданов* призвал не ждать чуда от изменений в мобилизации, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2026
22:17 03.04.2026 (обновлено: 22:30 03.04.2026)
Буданов* призвал не ждать чуда от изменений в мобилизации, сообщили СМИ
Буданов* призвал не ждать чуда от изменений в мобилизации, сообщили СМИ
Буданов* призвал не ждать чуда от изменений в мобилизации, сообщили СМИ

Глава офиса Зеленского Буданов призвал не ждать чуда от изменений в мобилизации

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* призвал не ждать чудес от возможных перемен в процессе мобилизации на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на комментарий чиновника.
Как сообщают журналисты украинского телеканала, в ходе общения с прессой на форуме CEO Club Ukraine Буданова* попросили прокомментировать возможность изменений в подходах к мобилизации на Украине.
"Руководитель офиса Зеленского подчеркнул, что не стоит ждать "чуда" от смены названий или формата работы военкоматов, ведь сущность процесса останется той же... от смены названия военкоматов не изменится ничего", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Как сообщают украинские журналисты, Буданов* заявил, что ждать кардинальных перемен в политике мобилизации на Украине не стоит. По его словам, ВСУ необходим "человеческий капитал", чтобы удержать фронт, но из-за нежелания вступать в ряды украинских военнослужащих, новобранцев приходится мобилизовать принудительно. В недоверии граждан к ВСУ и военкоматам Буданов* обвинил интернет и Telegram. При этом он признал, что текущий процесс хаотичен, но пока конфликт продолжается, кардинально изменить его невозможно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
