"Давят на общество". Произошедшее на Украине вызвало панику в Раде

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники ТЦК вымогают взятки у женщин, которых по ошибке поставили на учет или объявили в розыск из-за мобилизации, заявил депутат Верховной Рады Героргий Мазурашу.

"Я думаю, что при желании снять с розыска и в целом с учета случайно туда внесенных можно <…>. Но желание у работников <…> рабовладельческой военной системы какое? Давить на общество, чтобы им несли деньги", — рассказал он в интервью украинской журналистке Лане Шевчук, опубликованном на YouTube-канале.