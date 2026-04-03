"Давят на общество". Произошедшее на Украине вызвало панику в Раде
2026-04-03T20:32:00+03:00
Мазурашу: ТЦК вымогают деньги у случайно поставленных на учет женщин
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники ТЦК вымогают взятки у женщин, которых по ошибке поставили на учет или объявили в розыск из-за мобилизации, заявил депутат Верховной Рады Героргий Мазурашу.
"Я думаю, что при желании снять с розыска и в целом с учета случайно туда внесенных можно <…>. Но желание у работников <…> рабовладельческой военной системы какое? Давить на общество, чтобы им несли деньги", — рассказал он в интервью украинской журналистке Лане Шевчук, опубликованном на YouTube-канале.
По мнению парламентария, сотрудники призывных органов используют постановку на учет и объявление в розыск как средство для вымогательства денег.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине
с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.