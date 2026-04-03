19:13 03.04.2026
ВСУ продолжают вносить женщин в реестры военнообязанных
ВСУ продолжают вносить женщин в реестры военнообязанных
Находящуюся в декретном отпуске жительницу Киева поставили на военный учет в Ровненской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Находящуюся в декретном отпуске жительницу Киева поставили на военный учет в Ровненской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине продолжают вносить в реестры военнообязанных женщин. Так, жительница Киева Ирина, которая находится в декретном отпуске и воспитывает 8-месячного ребенка, заявила о необоснованном внесении ее в военный учет в территориальном центре комплектования Вараского района Ровенской области", – сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что женщине присвоили звание солдата и определили военную специальность фельдшера несмотря на то, что у нее диплом по специальности "менеджмент".
"При этом сама Ирина подчеркивает, что она никогда не находилась в Ровенской области", – добавил источник.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что всё больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования. Агентство УНИАН в конце марта сообщило, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ. По мнению экс-депутата Верховной рады, участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова, женщины уже давно присутствуют в зоне спецоперации как медицинские работники и дроноводы, но украинские власти хотят, чтобы они активнее принимали участие в боях.
В миреУкраинаКиевРовненская областьСпиридон КилинкаровВооруженные силы УкраиныСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
