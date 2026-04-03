ВСУ продолжают вносить женщин в реестры военнообязанных

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Находящуюся в декретном отпуске жительницу Киева поставили на военный учет в Ровненской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На Украине продолжают вносить в реестры военнообязанных женщин. Так, жительница Киева Ирина, которая находится в декретном отпуске и воспитывает 8-месячного ребенка, заявила о необоснованном внесении ее в военный учет в территориальном центре комплектования Вараского района Ровенской области", – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что женщине присвоили звание солдата и определили военную специальность фельдшера несмотря на то, что у нее диплом по специальности "менеджмент".

"При этом сама Ирина подчеркивает, что она никогда не находилась в Ровенской области", – добавил источник.