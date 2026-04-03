Рейтинг@Mail.ru
Украина использовала 96 процентов резервного фонда на 2026 год, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/ukraina-2085107978.html
Украина использовала 96 процентов резервного фонда на 2026 год, пишут СМИ
Украинское правительство к концу марта использовало 96% бюджетного резервного фонда на 2026 год, сообщила украинская версия издания Forbes. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T18:59:00+03:00
2026-04-03T18:59:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_124a4ffc1d079d490c194cc8d1cb79f3.jpg
https://ria.ru/20260403/ssha-2085076357.html
https://ria.ru/20260403/evropa-2085090951.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_20b837272f178754be56bb89b4bacf3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украина использовала 96 процентов резервного фонда на 2026 год, пишут СМИ

Forbes: Украина к концу марта использовала 96% резервного фонда на 2026 год

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинское правительство к концу марта использовало 96% бюджетного резервного фонда на 2026 год, сообщила украинская версия издания Forbes.
Резервный фонд госбюджета Украины используется для финансирования срочных и непредсказуемых расходов в сфере безопасности, восстановления инфраструктуры и жизнеобеспечения.
"На 30 марта правительство использовало более 47,5 миллиарда гривен (более одного миллиарда долларов -ред.) из 49,4 миллиарда гривен (1,1 миллиарда долларов -рею) (96%) резервного фонда госбюджета на 2026 год", - говорится в материале на сайте издания.
Ключевыми статьями расходов стали защита железнодорожной инфраструктуры и финансирование данной отрасли транспорта. По данным украинских журналистов, на это ушло 38 миллиардов гривен или 867 миллионов долларов. Примерно по три миллиарда гривен или 68 миллионов долларов потратили на ремонт дорог и закупку генераторов для регионов, лишенных электроснабжения. Меньше всего - 5,9 миллиона гривен или 134 тысячи долларов - использовали на расплывчатую "поддержку обороноспособности" в приграничных регионах.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала