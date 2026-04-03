Украина использовала 96 процентов резервного фонда на 2026 год, пишут СМИ

Украинское правительство к концу марта использовало 96% бюджетного резервного фонда на 2026 год, сообщила украинская версия издания Forbes.
https://ria.ru/20260403/ssha-2085076357.html
https://ria.ru/20260403/evropa-2085090951.html
Forbes: Украина к концу марта использовала 96% резервного фонда на 2026 год
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Украинское правительство к концу марта использовало 96% бюджетного резервного фонда на 2026 год, сообщила украинская версия издания Forbes
.
Резервный фонд госбюджета Украины
используется для финансирования срочных и непредсказуемых расходов в сфере безопасности, восстановления инфраструктуры и жизнеобеспечения.
"На 30 марта правительство использовало более 47,5 миллиарда гривен (более одного миллиарда долларов -ред.) из 49,4 миллиарда гривен (1,1 миллиарда долларов -рею) (96%) резервного фонда госбюджета на 2026 год", - говорится в материале на сайте издания.
Ключевыми статьями расходов стали защита железнодорожной инфраструктуры и финансирование данной отрасли транспорта. По данным украинских журналистов, на это ушло 38 миллиардов гривен или 867 миллионов долларов. Примерно по три миллиарда гривен или 68 миллионов долларов потратили на ремонт дорог и закупку генераторов для регионов, лишенных электроснабжения. Меньше всего - 5,9 миллиона гривен или 134 тысячи долларов - использовали на расплывчатую "поддержку обороноспособности" в приграничных регионах.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.