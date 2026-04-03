"Ожидается наступление". СМИ раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украина стала одной из основных жертв конфликта на Ближнем Востоке, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"В Донбассе ожидается весеннее наступление российских войск. Помимо этого, проблемы Киева усугубляет война в Иране. Рост цен на нефть и газ пополняет казну России, тогда как рост цен на удобрения ложится бременем на Украину. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), один из крупнейших инвесторов на Украине, считает страну одной из основных жертв войны на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
Как уточняется, один только рост цен на удобрения может снизить ВВП Украины, зависимой от торговли сельскохозяйственной продукцией, на 0,6%. При этом экономика страны и так уже ослаблена, ведь падение ВВП почти на 30% в первый год конфликта все еще не компенсировано.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
