На Украине командира бригады ТРО подозревают в краже 3,5 миллиона гривен

"Командир 241-й киевской бригады ТРО Александр Волошин подозревается в присвоении средств для боевых выплат военным. По данным следствия, Волошин вместе с подчиненными оформил по меньшей мере 27 фиктивных военнослужащих, а общий ущерб суммируется до 3,5 миллиона гривен", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинским военнослужащим, которые "на бумаге" выполняли боевые задачи, насчитывали от 30 до 100 тысяч гривен, а также дополнительную выплату в 70 тысяч гривен за якобы пребывание в районе боевых действий.