На Украине командира бригады ТРО подозревают в краже 3,5 миллиона гривен
Командир 241-й киевской бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Волошин вместе со своими подчиненными присвоил более 3,5 миллиона гривен (6,4 миллиона...
2026-04-03T15:53:00+03:00
ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Командир 241-й киевской бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Волошин вместе со своими подчиненными присвоил более 3,5 миллиона гривен (6,4 миллиона рублей), оформляя фиктивных военнослужащих, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командир 241-й киевской бригады ТРО Александр Волошин подозревается в присвоении средств для боевых выплат военным. По данным следствия, Волошин вместе с подчиненными оформил по меньшей мере 27 фиктивных военнослужащих, а общий ущерб суммируется до 3,5 миллиона гривен", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинским военнослужащим, которые "на бумаге" выполняли боевые задачи, насчитывали от 30 до 100 тысяч гривен, а также дополнительную выплату в 70 тысяч гривен за якобы пребывание в районе боевых действий.
Собеседник агентства уточнил, что среди фиктивно оформленных военнослужащих был и зять Волошина, который фактически жил в Киеве
и не выполнял боевых задач, но по документам проходил службу в донецком регионе.