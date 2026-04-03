На Украине женщину в декрете поставили на учет в военкомате
03.04.2026
На Украине женщину в декрете поставили на учет в военкомате
На Украине женщину в декрете поставили на учет в военкомате
В Киеве женщину в декрете поставили на учет в военкомате и присвоили ей звание

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Гражданка Украины, находящаяся в декрете с 8-месячным ребенком в Киеве, сообщила в соцсетях, что ее поставили на учет в военкомате и даже присвоили воинское звание.
"Можете ли вы как-то прокомментировать то, что меня, мать 8-месячного ребенка, с пропиской города Киева и образованием по специальности "менеджмент" поставили на учет в ТЦК (военкомат – ред.)… города Ровно (в котором я даже никогда не была) и дали звание солдата со специальностью фельдшер?!" - написала гражданка на своей странице в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), обращаясь к минобороны Украины.
По ее словам, при этом в едином электронном реестре военнообязанных "Оберег" указаны правильные данные. Женщина сообщила, что все ее обращения по исправлению ситуации игнорируются, а сотрудники смеются и спрашивают, как это произошло.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что всё больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования. Агентство УНИАН в конце марта сообщило, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ. По мнению экс-депутата Верховной рады, участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова, женщины уже давно присутствуют в зоне спецоперации как медицинские работники и дроноводы, но украинские власти хотят, чтобы они активнее принимали участие в боях.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
