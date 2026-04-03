https://ria.ru/20260403/ukraina-2084919063.html
Украина с пятницы начнет выплачивать МВФ четверть миллиарда долларов
Украине с пятницы предстоит начать выплачивать Международному валютному фонду (МВФ) четверть миллиарда долларов за апрель, выяснило РИА Новости, ознакомившись с
в мире
украина
киев
сша
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f1298b9cf65cca75b046f2b68ad50604.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Украине с пятницы предстоит начать выплачивать Международному валютному фонду (МВФ) четверть миллиарда долларов за апрель, выяснило РИА Новости, ознакомившись с графиком выплат.
Как следует из графика платежей, в этом месяце у Украины
назначено три транша, 3, 10 и 30 апреля, на общую сумму в 186,92 миллиона SDR (специальных прав заимствования). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ
, финансируемый за счет ресурсов стран-участниц фонда.
Согласно официальному курсу МВФ на 2 апреля, один SDR эквивалентен 1,35857 доллара США
. Таким образом, общая сумма составит порядка 253,95 миллиона долларов.
Первый платеж, назначенный на эту пятницу, составит 83 миллиона долларов, около 33% от общей суммы.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев
пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.