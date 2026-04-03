Рейтинг@Mail.ru
Украина с пятницы начнет выплачивать МВФ четверть миллиарда долларов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/ukraina-2084919063.html
Украина с пятницы начнет выплачивать МВФ четверть миллиарда долларов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg
https://ria.ru/20260403/ukraina-2084853553.html
https://ria.ru/20260401/ek-2084265481.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f1298b9cf65cca75b046f2b68ad50604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украина с пятницы начнет выплачивать МВФ четверть миллиарда долларов

© РИА НовостиЗдание кабинета министров Украины в Киеве
Здание кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости
Здание кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Украине с пятницы предстоит начать выплачивать Международному валютному фонду (МВФ) четверть миллиарда долларов за апрель, выяснило РИА Новости, ознакомившись с графиком выплат.
Как следует из графика платежей, в этом месяце у Украины назначено три транша, 3, 10 и 30 апреля, на общую сумму в 186,92 миллиона SDR (специальных прав заимствования). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран-участниц фонда.
Владимир Зеленский и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Остался месяц". Европа готовит судьбоносное решение по Украине
3 апреля, 08:00
Согласно официальному курсу МВФ на 2 апреля, один SDR эквивалентен 1,35857 доллара США. Таким образом, общая сумма составит порядка 253,95 миллиона долларов.
Первый платеж, назначенный на эту пятницу, составит 83 миллиона долларов, около 33% от общей суммы.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Еврокомиссия запустила подготовку выделения Украине кредита
1 апреля, 14:02
 
В миреУкраинаКиевСШАМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала