ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск поделился мнением в интервью РИА Новости, что Украиной управляют 50 семей, а простые украинцы лишены возможности влиять на будущее страны.
"Я разговаривал с людьми на Украине, и они говорят мне, что не понимают, что происходит. Люди с Украины говорят мне: Украиной управляют 50 семей. Они управляют всей страной. Мы никак не влияем на то, что происходит в этой стране", - сказал Маск.
По его словам, эти семьи полностью контролируют всю территорию Украины.
Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявлял РИА Новости, что Владимир Зеленский и его окружение полностью коррумпированы. Он также указал на высокий уровень коррупции на всей Украине и признался, что не понимает, почему США должны продолжать поддерживать "жулика".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
