Экстрадированным в США Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы
2026-04-03T07:17:00+03:00
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Экстрадированным из Болгарии в США россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому по обвинениям Вашингтона может грозить до 40 лет тюремного заключения и крупные штрафы, выяснило РИА Новости.
В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд одобрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта.
По обвинению в сговоре с целью обхода американских санкций Ивину и Ольшанскому может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона долларов каждому, выяснило РИА Новости.
При этом по обвинению в сговоре с целью отмывания денег россиянам может грозить тюремный срок вплоть до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч долларов или суммы, не превышающей сумму средств, вовлеченных в предполагаемое преступление, более чем в два раза.