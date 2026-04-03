В Иране ответили на угрозы США отправить страну в каменный век

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Иранское государственное новостное агентство IRNA ответило на пост главы Пентагона Пита Хегсета, пригрозившего возвращения Тегерана в "каменный век", предложением восстановить Иран в границах державы Ахеменидов. Пост размещен в социальной сети X.
"На этой карте изображен Иран в каменном веке. Вы настаиваете на ее восстановлении?", — говорится в публикации.
Вчера президент США Дональд Трамп в обращении к нации выступил с утверждением, что в ближайшие две-три недели Соединенные Штаты нанесут мощные удары по Ирану и отбросят страну в каменный век.
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Ирана Маджид Мусави заявил, что США, угрожая великой цивилизации, рискуют преуспеть лишь в том, что загонят в могилу своих же военных.
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Ирана Маджид Мусави заявил, что США, угрожая великой цивилизации, рискуют преуспеть лишь в том, что загонят в могилу своих же военных.
Держава Ахемениидов — древнее государство, существовавшее в VI—IV веках до н. э. на территории Передней Азии и северо-восточной Африки, созданное персидской династией Ахеменидов. К концу VI века до н. э. границы Ахеменидской державы простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от первого порога Нила на юге до Закавказья на севере.
Каменный век — археологический термин, обозначающий обширный период человеческого развития, предшествующий эпохе металлов. Период начался примерно 3–3,4 миллиона лет назад и завершился около 3 тысяч лет до нашей эры.
