Рейтинг@Mail.ru
В Иране ответили на угрозы США отправить страну в каменный век - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/turtsiya-2084889679.html
В Иране ответили на угрозы США отправить страну в каменный век
Иранское государственное новостное агентство IRNA ответило на пост главы Пентагона Пита Хегсета, пригрозившего возвращения Тегерана в "каменный век",... РИА Новости, 03.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081380174_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_8e8f8105339ab9976e6036bd204f19ae.jpg
https://ria.ru/20260314/iran-2080621530.html
https://ria.ru/20260403/operatsiya-2084888382.html
https://ria.ru/20260403/iran-2084886855.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081380174_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce2e1322f3c0d5cdfe64a7c5be133c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
IRNA после угроз отправить Иран в каменный век показало карту времен Ахеменидов

© Morteza NikoubazlБаннер в Тегеране
Баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Morteza Nikoubazl
Баннер в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Иранское государственное новостное агентство IRNA ответило на пост главы Пентагона Пита Хегсета, пригрозившего возвращения Тегерана в "каменный век", предложением восстановить Иран в границах державы Ахеменидов. Пост размещен в социальной сети X.
"На этой карте изображен Иран в каменном веке. Вы настаиваете на ее восстановлении?", — говорится в публикации.
Вчера президент США Дональд Трамп в обращении к нации выступил с утверждением, что в ближайшие две-три недели Соединенные Штаты нанесут мощные удары по Ирану и отбросят страну в каменный век.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Ирана Маджид Мусави заявил, что США, угрожая великой цивилизации, рискуют преуспеть лишь в том, что загонят в могилу своих же военных.
Держава Ахемениидов — древнее государство, существовавшее в VI—IV веках до н. э. на территории Передней Азии и северо-восточной Африки, созданное персидской династией Ахеменидов. К концу VI века до н. э. границы Ахеменидской державы простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от первого порога Нила на юге до Закавказья на севере.
Каменный век — археологический термин, обозначающий обширный период человеческого развития, предшествующий эпохе металлов. Период начался примерно 3–3,4 миллиона лет назад и завершился около 3 тысяч лет до нашей эры.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала