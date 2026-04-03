Кондратьев рассказал о росте въездного турпотока в Россию

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Въездной турпоток в Россию в январе-феврале вырос на 37,5% в годовом выражении, львиную долю прироста обеспечил безвизовый режим с Китаем, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Сейчас пока статистика есть только за два месяца. У нас 37,5% роста въездного турпотока за первые два месяца по сравнению к первым двум месяцам 2025 года", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".