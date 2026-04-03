Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев рассказал о росте въездного турпотока в Россию - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/turpotok-2085102045.html
Кондратьев рассказал о росте въездного турпотока в Россию
Въездной турпоток в Россию в январе-феврале вырос на 37,5% в годовом выражении, львиную долю прироста обеспечил безвизовый режим с Китаем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896045521_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_e540bcf36d951b4e286cba596d9d5cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кондратьев: въездной турпоток в Россию в январе — феврале вырос на 37,5%

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. Въездной турпоток в Россию в январе-феврале вырос на 37,5% в годовом выражении, львиную долю прироста обеспечил безвизовый режим с Китаем, сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Сейчас пока статистика есть только за два месяца. У нас 37,5% роста въездного турпотока за первые два месяца по сравнению к первым двум месяцам 2025 года", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".
Кондратьев подчеркнул, что это хороший показатель. "Львиная доля такого прироста как раз за счет безвизового режима из Китая", - отметил он.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, а в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала