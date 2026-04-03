ЦАХАЛ не сможет разоружить "Хезболлу", пишут израильские СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что не сможет добиться полного разоружения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане без полномасштабного вторжения в страну, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что ее цель по разоружению "Хезболлах" в Ливане является нереалистичной, так как для этого армии пришлось бы начать полномасштабное вторжение в Ливан, что пока не планируется", - говорится в сообщении издания.
По утверждению газеты, израильские военные в течение недели установят контроль над территорией в 8–10 км от границы Израиля с Ливаном. Утверждается, что этот шаг ограничит возможности "Хезболлах" по запуску ракет в сторону еврейского государства, а также увеличит время предупреждения для жителей севера страны о ракетных ударах из Ливана.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что ЦАХАЛ намерен контролировать безопасность на территории от северной границы Израиля до реки Литани в Ливане, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы.
В Ливане заявляют, что Израиль оккупирует территорию своего северного соседа под предлогом угроз со стороны "Хезболлах". Число жертв в Ливане с начала нынешней эскалации конфликта 2 марта достигло 1345 человек, ранены 4040 граждан. Сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома на юге страны.