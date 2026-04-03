ЦАХАЛ зафиксировала новый ракетный запуск из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.
Как убедился корреспондент РИА Новости, жители центральной части Израиля и Тель-Авива получили раннее оповещение об угрозе обстрела на мобильные телефоны. Это уже третья за день ракетная атака со стороны Ирана.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.