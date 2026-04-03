ЦАХАЛ заявила об уничтожении в Ливане тысячи боевиков "Хезболлы" за месяц

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за месяц боевых действий в Ливане были убиты порядка 1 тысячи членов движения "Хезболлах" и атакованы более 3,5 тысячи целей.

В Ливане заявляют, что Израиль оккупирует территорию своего северного соседа под предлогом угроз со стороны "Хезболлах". Число жертв в Ливане с начала нынешней эскалации конфликта 2 марта достигло 1345 человек, ранены 4040 граждан. Сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома на юге страны.