ЦАХАЛ заявила об уничтожении в Ливане тысячи боевиков "Хезболлы" за месяц

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за месяц боевых действий в Ливане были убиты порядка 1 тысячи членов движения "Хезболлах" и атакованы более 3,5 тысячи целей.
"На данный момент уничтожено около тысячи боевиков, включая многих высокопоставленных командиров и сотни бойцов (элитного подразделения "Хезболлах" - ред.) "Радван". ЦАХАЛ нанес удары по более чем 3500... целям по всему Ливану. Удары были сосредоточены на террористической инфраструктуре, складах оружия, пусковых установках и штабах управления и контроля", - говорится в сообщении для прессы.
Армия отмечает, что в наземных операциях на юге Ливана задействованы силы трех дивизий ЦАХАЛ. За месяц полномасштабных боевых действий армия Израиля сообщила о потере на юге Ливана десяти военнослужащих.
Руководство Израиля неоднократно заявляло, что целью нынешней операции в Ливане является окончательное разоружение движения "Хезболлах" и устранение любой угрозы для жителей севера еврейского государства, которые теперь подвергаются ежедневным обстрелам. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ намерен контролировать безопасность на территории от северной границы Израиля до реки Литани в Ливане, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы.
В Ливане заявляют, что Израиль оккупирует территорию своего северного соседа под предлогом угроз со стороны "Хезболлах". Число жертв в Ливане с начала нынешней эскалации конфликта 2 марта достигло 1345 человек, ранены 4040 граждан. Сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома на юге страны.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль начал наносить масштабные удары по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.