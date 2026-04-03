Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/tsahal-2084979832.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении в Ливане тысячи боевиков "Хезболлы" за месяц
в мире
ливан
израиль
бекаа
исраэль кац
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079390650_0:76:3070:1803_1920x0_80_0_0_3b48ea26e3348ad80b38b8b423cc51a5.jpg
https://ria.ru/20260331/iran-2084018474.html
https://ria.ru/20260401/iran-2084641981.html
ливан
израиль
бекаа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079390650_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_0d5c63426e257069bd90fb6d49f5e73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / Amir CohenИзраильские танки на границе с Ливаном
Израильские танки на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Израильские танки на границе с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что за месяц боевых действий в Ливане были убиты порядка 1 тысячи членов движения "Хезболлах" и атакованы более 3,5 тысячи целей.
"На данный момент уничтожено около тысячи боевиков, включая многих высокопоставленных командиров и сотни бойцов (элитного подразделения "Хезболлах" - ред.) "Радван". ЦАХАЛ нанес удары по более чем 3500... целям по всему Ливану. Удары были сосредоточены на террористической инфраструктуре, складах оружия, пусковых установках и штабах управления и контроля", - говорится в сообщении для прессы.
Армия отмечает, что в наземных операциях на юге Ливана задействованы силы трех дивизий ЦАХАЛ. За месяц полномасштабных боевых действий армия Израиля сообщила о потере на юге Ливана десяти военнослужащих.
Руководство Израиля неоднократно заявляло, что целью нынешней операции в Ливане является окончательное разоружение движения "Хезболлах" и устранение любой угрозы для жителей севера еврейского государства, которые теперь подвергаются ежедневным обстрелам. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ намерен контролировать безопасность на территории от северной границы Израиля до реки Литани в Ливане, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы.
В Ливане заявляют, что Израиль оккупирует территорию своего северного соседа под предлогом угроз со стороны "Хезболлах". Число жертв в Ливане с начала нынешней эскалации конфликта 2 марта достигло 1345 человек, ранены 4040 граждан. Сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома на юге страны.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль начал наносить масштабные удары по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
В миреЛиванИзраильБекааИсраэль КацХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала