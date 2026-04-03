"Загнан в угол". В США рассказали, что произошло с Трампом из-за Ирана

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оказался в ловушке из-за операции в Иране, заявил бывший американский дипломат Джим Джатрас.
"Главный приоритет Трампа — выйти из этой ситуации победителем. Он должен оказаться в роли триумфатора". Однако нет никаких достижимых военных целей, которые позволили бы ему одержать эту победу", — сказал он в интервью подполковнику армии Соединенных Штатов в отставке Дэниелу Дэвису на YouTube-канале.
По мнению эксперта, решение начать операцию против Тегерана, не проанализировав ее последствия, теперь играет против главы Белого дома.
"Он загнан в угол, так как у него нет никакого реалистичного шанса объявить о победе и выйти из операции, потому что, во-первых, иранцев не устроит прекращение огня и, во-вторых, Израиль тоже не готов закончить конфликт", — заключил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.