Трамп утверждает, что США могут с легкостью открыть Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Соединенным Штатам нужно немного времени, чтобы открыть Ормузский пролив и начать транспортировать через него нефть, утверждает президент США Дональд Трамп.
Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон близок к выполнению целей операции, а Иран больше не является угрозой. Президент также говорил, что Соединенным Штатам не нужен Ормузский пролив, а страны, использующие его для импорта нефти, сами должны позаботиться о безопасном прохождении судов.
"Еще немного времени, и мы сможем с легкостью открыть Ормузский пролив, взять нефть и разбогатеть", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
