Трамп утверждает, что США могут с легкостью открыть Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Соединенным Штатам нужно немного времени, чтобы открыть Ормузский пролив и начать транспортировать через него нефть, утверждает президент США Дональд Трамп.

Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.