МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп послал Владимиру Зеленскому мощный сигнал, пишет L' AntiDiplomatico.
В статье отмечается, что Вашингтон неспроста сейчас начал расследование дела о том, что Украина выделяла деньги на предвыборную кампанию Джо Байдена.
В статье отмечается, что Вашингтон неспроста сейчас начал расследование дела о том, что Украина выделяла деньги на предвыборную кампанию Джо Байдена.
3 апреля, 08:41
"Многие связывают этот шаг с растущим раздражением Трампа в отношении киевской банды и самого Зеленского: на фоне иранской ловушки Трамп отчаянно нуждается в том, чтобы сбросить с плеч груз, и был бы рад, если бы Зеленского арестовали и был подписан мирный договор с Россией", — говорится в публикации.
В конце марта глава Белого дома обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он написал в Truth Social, где сослался на статью Just the News о том, что США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор.
В конце марта глава Белого дома обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он написал в Truth Social, где сослался на статью Just the News о том, что США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор.
