Трамп ввел пошлину на импорт фармацевтической продукции

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлину в размере 100% на импорт фармацевтической продукции, объяснив решение угрозой нацбезопасности Соединенных Штатов.

"Я пришел к выводу, что необходимо и целесообразно ввести адвалорную пошлину в 100% на импорт запатентованных фармпрепаратов и связанных с ними ингредиентов", - гласит заявление Трампа , опубликованное на портале Белого дома.

При этом пошлины не будут распространяться на препараты-дженерики и их ингредиенты.

Также пошлин избегут фармпрепараты и ингредиенты, производимые компаниями, заключившими сделки с минздравом страны о ценообразовании и переносе производства в США . Продукция компаний, еще находящихся на стадии переговоров с американским минздравом, будет облагаться пошлиной в 20% и вырастет до 100% через четыре года.

Южной Кореи, Швейцарии, В то же время для Японии Лихтенштейна и стран ЕС пошлина составит 15%. Для Великобритании пошлина составит 10% с дальнейшим устранением "в той мере, в какой это потребуется в соответствии с любым будущим соглашением".

При этом Трамп обусловил принятие меры данными доклада главы минторга Говарда Латника, говорящими об угрозе нацбезопасности США.

"Министр (Латник - ред.) установил, что нынешние объемы и обстоятельства импорта фармпрепаратов и ингредиентов угрожают национальной безопасности и экономике", - указывается в заявлении.