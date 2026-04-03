https://ria.ru/20260403/tramp-2084905082.html
Трамп ввел пошлину на импорт фармацевтической продукции
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлину в размере 100% на импорт фармацевтической продукции, объяснив решение угрозой нацбезопасности... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T07:53:00+03:00
в мире
сша
япония
южная корея
дональд трамп
евросоюз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083471932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1f06ce3b4cb1354013d767c1da99720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлину в размере 100% на импорт фармацевтической продукции, объяснив решение угрозой нацбезопасности Соединенных Штатов.
"Я пришел к выводу, что необходимо и целесообразно ввести адвалорную пошлину в 100% на импорт запатентованных фармпрепаратов и связанных с ними ингредиентов", - гласит заявление Трампа
, опубликованное на портале Белого дома.
При этом пошлины не будут распространяться на препараты-дженерики и их ингредиенты.
Также пошлин избегут фармпрепараты и ингредиенты, производимые компаниями, заключившими сделки с минздравом страны о ценообразовании и переносе производства в США
. Продукция компаний, еще находящихся на стадии переговоров с американским минздравом, будет облагаться пошлиной в 20% и вырастет до 100% через четыре года.
В то же время для Японии
, Южной Кореи
, Швейцарии
, Лихтенштейна
и стран ЕС
пошлина составит 15%. Для Великобритании
пошлина составит 10% с дальнейшим устранением "в той мере, в какой это потребуется в соответствии с любым будущим соглашением".
При этом Трамп обусловил принятие меры данными доклада главы минторга Говарда Латника, говорящими об угрозе нацбезопасности США.
"Министр (Латник - ред.) установил, что нынешние объемы и обстоятельства импорта фармпрепаратов и ингредиентов угрожают национальной безопасности и экономике", - указывается в заявлении.
Пошлины, согласно заявлению, вступят в силу 31 июля для крупных компаний и 29 сентября для малых.