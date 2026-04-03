Трамп ввел пошлину на импорт фармацевтической продукции
07:53 03.04.2026
Трамп ввел пошлину на импорт фармацевтической продукции
Трамп ввел пошлину на импорт фармацевтической продукции - РИА Новости, 03.04.2026
Трамп ввел пошлину на импорт фармацевтической продукции
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлину в размере 100% на импорт фармацевтической продукции, объяснив решение угрозой нацбезопасности... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T07:53:00+03:00
2026-04-03T07:53:00+03:00
сша
япония
южная корея
в мире, сша, япония, южная корея, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Япония, Южная Корея, Дональд Трамп, Евросоюз
Трамп ввел пошлину на импорт фармацевтической продукции

Трамп ввел пошлину в размере 100% на импорт фармацевтической продукции

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлину в размере 100% на импорт фармацевтической продукции, объяснив решение угрозой нацбезопасности Соединенных Штатов.
"Я пришел к выводу, что необходимо и целесообразно ввести адвалорную пошлину в 100% на импорт запатентованных фармпрепаратов и связанных с ними ингредиентов", - гласит заявление Трампа, опубликованное на портале Белого дома.
При этом пошлины не будут распространяться на препараты-дженерики и их ингредиенты.
Также пошлин избегут фармпрепараты и ингредиенты, производимые компаниями, заключившими сделки с минздравом страны о ценообразовании и переносе производства в США. Продукция компаний, еще находящихся на стадии переговоров с американским минздравом, будет облагаться пошлиной в 20% и вырастет до 100% через четыре года.
В то же время для Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Лихтенштейна и стран ЕС пошлина составит 15%. Для Великобритании пошлина составит 10% с дальнейшим устранением "в той мере, в какой это потребуется в соответствии с любым будущим соглашением".
При этом Трамп обусловил принятие меры данными доклада главы минторга Говарда Латника, говорящими об угрозе нацбезопасности США.
"Министр (Латник - ред.) установил, что нынешние объемы и обстоятельства импорта фармпрепаратов и ингредиентов угрожают национальной безопасности и экономике", - указывается в заявлении.
Пошлины, согласно заявлению, вступят в силу 31 июля для крупных компаний и 29 сентября для малых.
