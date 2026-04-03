СМИ узнали, к чему приказал готовиться Трамп

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует увеличить военные расходы, пишет Bloomberg.
"Президент Дональд Трамп готовится в пятницу представить бюджетный план на 2027-й финансовый год, в котором предвыборная программа его партии на промежуточных выборах будет построена вокруг масштабного наращивания оборонного потенциала", — говорится в статье.
При этом средства будут частично привлекать за счет сокращения финансирования внутренних ведомств. Стратегия, предусматривающая направление налогов в Пентагон на фоне непопулярной войны с Ираном, представляет политический риск, отметило агентство.
"Трамп также может столкнуться с сопротивлением внутри собственной партии из-за планируемых сокращений финансирования учреждений здравоохранения и науки, которые конгресс отклонил в прошлом году на двухпартийной основе", — указал Bloomberg.
В ночь на четверг глава Белого дома обратился к нации по теме операции против Ирана. Он заявил, что США близки к достижению целей, при этом он пообещал нанести мощные удары по ИРИ в течение двух-трех недель.
Кампания Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело почти к полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
