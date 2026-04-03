СМИ: администрация Трампа может лишиться ряда чиновников

ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Администрацию президента США Дональда Трампа могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников, включая главу ФБР Кэша Пателя и министра армии Дэна Дрисколла, сообщает журнал Atlantic со ссылкой на источники.
В начале недели президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра юстиции Пэм Бонди, объяснив это её переходом на работу в частный сектор. Это уже второе увольнение министра в администрации Трампа за время его второго срока. Ранее он также перевёл на другую должность Кристи Ноэм, бывшую главу министерства внутренней безопасности.
"Несколько человек, знакомых с планами Белого дома, сообщили нам, что активно обсуждается уход из администрации других лиц, включая директора ФБР Кэша Пателя, секретаря армии Дэниела Дрисколла и министра труда Лори Чавес-Деремер", - говорится в сообщении.
Несмотря на полную лояльность Бонди, её уволили. Причиной стало недовольство Трампа тем, что она не проявляла достаточной настойчивости в преследовании его оппонентов, говорится в материале журнала. По словам источников, многие чиновники после этого "с тревогой смотрели на свои телефоны, гадая, будут ли они следующими".
Хотя раньше Трамп с неохотой увольнял своих приближенных сотрудников, его политика изменилась после того, как поддержка его действий стала падать после начала конфликта на Ближнем Востоке, поясняет издание.
Недавний опрос Университета Массачусетса зафиксировал падение рейтинга одобрения Трампа до 33% – это самый низкий показатель за его второй президентский срок, сообщал ранее телеканал CBS.