03:30 03.04.2026
СМИ: Трамп ищет выход из конфликта с Ираном на фоне выборов в конгресс
СМИ: Трамп ищет выход из конфликта с Ираном на фоне выборов в конгресс

Time: Трамп ищет выход из конфликта с Ираном на фоне выборов в конгресс

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ищет выход из конфликта с Ираном, опасаясь, что затяжная военная операция может подорвать позиции республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, утверждает журнал Time со ссылкой на источники.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
"Нарастающие политические и экономические издержки заставили его (Трампа - ред.) искать выход из ситуации, по словам двух советников и двух членов конгресса, которые общались с ним на прошлой неделе. Трамп сказал им, что хочет свернуть кампанию, опасаясь затяжного конфликта, который может подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами", - пишет издание.
При этом американский лидер хочет объявить победу и прекратить боевые действия прежде, чем политический ущерб станет непоправимым.
"Окно возможностей узкое", - цитирует издание высокопоставленного чиновника администрации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
