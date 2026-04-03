СМИ: Трамп ищет выход из конфликта с Ираном на фоне выборов в конгресс

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ищет выход из конфликта с Ираном, опасаясь, что затяжная военная операция может подорвать позиции республиканцев на промежуточных выборах в конгресс, утверждает журнал Time со ссылкой на источники.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
"Нарастающие политические и экономические издержки заставили его (Трампа - ред.) искать выход из ситуации, по словам двух советников и двух членов конгресса, которые общались с ним на прошлой неделе. Трамп сказал им, что хочет свернуть кампанию, опасаясь затяжного конфликта, который может подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами", - пишет издание.
При этом американский лидер хочет объявить победу и прекратить боевые действия прежде, чем политический ущерб станет непоправимым.
"Окно возможностей узкое", - цитирует издание высокопоставленного чиновника администрации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
