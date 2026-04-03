В Киеве запаниковали после обращения Трампа

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к нации содержало плохие новости для Украины, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
При этом открытое стремление американского лидера вывести страну из НАТО полностью перечеркивает возможность вступления Украины в блок, пояснил политолог.
"И здесь полный провал. Вот куда ни ткнись", — резюмировал Соскин.
Минувшей ночью Трамп выступил с обращением к нации по теме операции США против Ирана. Он заявил, что Вашингтон очень близок к достижению своих целей, при этом он пообещал нанесение мощных ударов в течение двух-трех недель.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что глава Белого дома пригрозил полностью остановить поставки американского вооружения Украине, если Европа не присоединится к военной коалиции для снятия блокады с Ормузского пролива.