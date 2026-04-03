"Все они отвратительны". За кого Трамп решил взяться после Ирана

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Из-за американо-израильской военной операции на Ближнем Востоке противоречия между США и партнерами по НАТО обострились. Белый дом крайне недоволен поведением союзников и, судя по всему, готовит ответ. Это создает весьма неблагоприятный фон для назначенного на лето саммита Североатлантического альянса.

Одностороннее движение

Госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News в очередной раз прошелся по европейским союзникам, отказавшимся от участия в иранской кампании. Если базы США в ЕС нельзя использовать в интересах Вашингтона, то и альянс превращается в "улицу с односторонним движением", отметил он. А значит, формат сотрудничества в принципе надо пересмотреть.

Что касается Дональда Трампа, то он всегда был настроен скептически по отношению к союзникам по НАТО. Еще в первый президентский срок требовал от них большего участия, прежде всего финансового.

В июне прошлого года добился своего: все согласились увеличить расходы до пяти процентов ВВП. Правда, лишь к 2035-му.

И этот процесс идет ни шатко ни валко. На днях генеральный секретарь альянса Марк Рютте отчитался: "целевой" показатель в два процента ВВП выполняется. Действительно, раньше и с этим были проблемы, но до того, чего хочет Трамп, по-прежнему весьма далеко.

Новый план

Издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме сообщает: в ответ на несогласие европейцев помочь в Иране президент США рассматривает возможность ввести правило pay to play ("плати, чтобы оставаться в игре"). Суть проста: те, кто не тратит пять процентов ВВП, лишаются права участия в принятии принципиальных для НАТО решений. И главное, на них не распространяется пятая статья о коллективной обороне.

Звучит серьезно. Решения в НАТО принимаются консенсусом. Поэтому, если кого-то оставят без голоса, наиболее мощные государства смогут диктовать свою волю в проведении совместных операций, расширении альянса и т. д.

Пятая статья — вообще "святой Грааль". Речь о том, что в случае военной угрозы одному из союзников другие обязаны прийти на помощь. Хотя это тоже должно быть вынесено на голосование.

Слабые места

Источники The Telegraph уточняют: план pay to play официально еще не представлен партнерам. Американцы лишь зондируют почву на профильных встречах.

И у этой идеи есть очевидно проблемные для Вашингтона аспекты.

Ясно, что крупные страны при желании одолеют планку в пять процентов и сохранят право голоса. Только вот принятие решений это не упростит. Достаточно вспомнить вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пробуксовывавшее из-за Турции и Венгрии. Как раз страны поменьше и победнее делу тогда не мешали.

Что же касается пятой статьи, то ею потрясают чаще, чем применяют. Точнее, ее вообще ни разу не задействовали.

Наконец, даже если Вашингтон выдвинет ультиматум, утвердить pay to play будет крайне сложно — нужен консенсус. Да, американцы негласно возглавляют НАТО и держат у себя уставные документы альянса. Но лишить кого-то права голоса все равно не смогут.

"США запомнят!"

Тем не менее идея pay to play — новый яркий штрих к общей картине кризиса.

Противоречия были всегда, но в последние годы видимость единства удавалось создавать за счет обозначения общих угроз, в первую очередь (что отражено и в совместных заявлениях) российской.

Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре в июле. И чем он ближе, тем больше разногласий. "Удобная" российская тема отошла на второй план. Понятно, что европейцы от нее никогда не откажутся. Но вот американцев теперь явно волнуют другие вещи.

Тот же Трамп неоднократно прямо говорил о проблемах, ожидающих альянс из-за поведения союзников. "Они никому не хотели помогать, <…> все они отвратительны", — сказал он совсем недавно.

И пригрозил Эммануэлю Макрону, якобы закрывшему воздушное пространство Франции для американских самолетов (официальный Париж это отрицает): "США запомнят!"

В Испании в самой категоричной форме отказались содействовать Вашингтону в ближневосточной кампании. Там даже возникли дискуссии о целесообразности участия в НАТО. Италия закрыла для ВВС США сицилийскую базу. А Польша — кстати, тратящая на оборону больше многих в Европе, — отклонила предложение Вашингтона передислоцировать свои батареи Patriot в район боевых действий.