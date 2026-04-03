В Тюмени завели дело после нападения мальчика с ножом на детей
Уголовное дело о покушении на убийство двух детей завели в Тюмени после того, как в четверг мальчик на детской площадке в поселке Винзили с ножом напал на... РИА Новости, 03.04.2026
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух детей завели в Тюмени после того, как в четверг мальчик на детской площадке в поселке Винзили с ножом напал на девочку и другого мальчика 2016 года рождения, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.
По версии следствия, днем 2 апреля несовершеннолетний на детской площадке в рабочем поселке Винзили ножом ранил девочку и мальчика 2016 года рождения, угрозы жизни пострадавших нет. Нападавшему мальчику 11 лет, уточнили РИА Новости в пресс-службе.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевых ранений двум школьникам по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). В настоящее время с лицом, совершившим нападение, проводятся следственные мероприятия. Назначены необходимые судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - говорится в сообщении.
