В Тюмени завели дело после нападения мальчика с ножом на детей

ТЮМЕНЬ, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух детей завели в Тюмени после того, как в четверг мальчик на детской площадке в поселке Винзили с ножом напал на девочку и другого мальчика 2016 года рождения, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.