СМИ: Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении Трампа - РИА Новости, 03.04.2026
04:33 03.04.2026 (обновлено: 04:49 03.04.2026)
СМИ: Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении Трампа
СМИ: Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении Трампа - РИА Новости, 03.04.2026
СМИ: Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс был главным противником военной операции против Ирана среди ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа,... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T04:33:00+03:00
2026-04-03T04:49:00+03:00
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении Трампа

Time: Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении Трампа

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс был главным противником военной операции против Ирана среди ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа, утверждает журнал Time со ссылкой на источники.
"По словам двух источников, знакомых с обсуждениями, из ближайшего окружения президента именно Вэнс сильнее всех выступал против этой операции", — говорится в материале.
Ранее издание сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет был застигнут врасплох массированными ответными ударами Ирана по американским целям на Ближнем Востоке.
В середине марта немецкий таблоид Bild писал, что война с Ираном расколола администрацию Трампа на сторонников Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. В материале отмечалось, что конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для служившего в Ираке Вэнса, ранее критиковавшего дорогие зарубежные военные кампании США.
Телеканал CNN утверждал, что Вэнс был против начала атак США на Иран, но изменил позицию по мере того, как Трамп склонялся к военному сценарию. Сам хозяин Белого дома, комментируя позицию Вэнса, признал, что вице-президент "с меньшим энтузиазмом" смотрел на перспективы проведения операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
