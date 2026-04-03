СМИ: Вэнс был главным противником операции против Ирана в окружении Трампа

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс был главным противником военной операции против Ирана среди ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа, утверждает журнал Time со ссылкой на источники.
"По словам двух источников, знакомых с обсуждениями, из ближайшего окружения президента именно Вэнс сильнее всех выступал против этой операции", — говорится в материале.
СМИ: Трамп свалил на Вэнса непосильную задачу
31 марта, 03:04
Ранее издание сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет был застигнут врасплох массированными ответными ударами Ирана по американским целям на Ближнем Востоке.
В середине марта немецкий таблоид Bild писал, что война с Ираном расколола администрацию Трампа на сторонников Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. В материале отмечалось, что конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для служившего в Ираке Вэнса, ранее критиковавшего дорогие зарубежные военные кампании США.
СМИ: Трамп передал Ирану ультиматум
2 апреля, 02:22
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
СМИ: администрация Трампа может лишиться ряда чиновников
3 апреля, 04:21