Участники СВО назвали танки основной прорывной мощью российской армии
2026-04-03T13:10:00+03:00
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Танки, несмотря на возросшую боевую мощь беспилотников, остаются основной прорывной мощью российской армии в зоне специальной военной операции (СВО), заявили участники спецоперации на встрече с работниками концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"), передает корреспондент РИА Новости.
"Кто бы что ни говорил про эру беспилотников, танки будут нужны всегда. Без танков победы не видать, это основная прорывная мощь нашей армии", - заявил на встрече один из участников СВО.
Другой участник особенно отметил танк Т-80БВМ. В условиях боевых действий, где счет идет на секунды, а техника работает на пределе возможностей, "восьмидесятка" проявила себя как надежная и ремонтопригодная машина, подчеркнул он.
На встрече подчеркивалось, что благодаря грамотной конструкции Т-80БВМ поврежденные танки возвращаются в строй в кратчайшие сроки, в полевых условиях механики способны полностью перебрать ходовую часть и даже заменить башню в сборе.
Ведущий специалист по социальной работе предприятия Марина подчеркнула, что данная встреча стала для молодых сотрудников мощным напоминанием: "В наших цехах нет второстепенных задач".
"Каждая вовремя выточенная деталь, каждый собранный узел, каждая внедренная инновация - это спасенные жизни наших бойцов и наш общий вклад в победу", - сказала представитель предприятия-изготовителя.