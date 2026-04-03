СМИ: первый танкер для СПГ прошел Ормузский пролив вдоль побережья Омана - РИА Новости, 03.04.2026
12:56 03.04.2026
СМИ: первый танкер для СПГ прошел Ормузский пролив вдоль побережья Омана
Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке танкер, предназначенный для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), прошёл через Ормузский пролив, следуя
в мире
иран
ормузский пролив
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: первый танкер для СПГ прошел Ормузский пролив вдоль побережья Омана

Bloomberg: первый танкер для перевозки СПГ прошел через Ормузский пролив

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке танкер, предназначенный для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), прошёл через Ормузский пролив, следуя вдоль побережья Омана, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Танкер для перевозки сжиженного природного газа Sohar LNG вышел из Ормузского пролива, двигаясь вдоль оманского побережья, и стал первым судном подобного типа, прошедшим через этот водный путь с начала конфликта", - передает Блумберг.
СМИ: Россия, КНР и Франция блокируют резолюцию ООН по Ормузскому проливу
3 апреля, 12:06
Sohar LNG вышло из пролива и направилось к экспортному терминалу Qalhat в Омане, что может сигнализировать о вероятном частичном восстановлении поставок СПГ.
Как ранее сообщало агентство, танкер, скорее всего, шел без груза.
По данным отслеживания судов, Sohar LNG выбрал необычный маршрут - вдоль южной стороны пролива, тогда как ранее суда двигались севернее, ближе к Ирану.
С начала конфликта 28 февраля Иран ограничивал проход судов, допуская преимущественно собственные или одобренные танкеры. В отдельных случаях судам приходилось оплачивать проход в юанях или криптовалютах и двигаться под сопровождением, указывает агентство.
Управляющая компания танкера - Oman Ship Management Co, как указано в базе данных Equasis, но она не ответила на запросы агентства Блумберг с просьбой о комментарии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Французский танкер прошел через Ормузский пролив, пишут СМИ
3 апреля, 11:33
 
