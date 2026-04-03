Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото

Вид на Ормузский пролив из космоса

СМИ: первый танкер для СПГ прошел Ормузский пролив вдоль побережья Омана

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке танкер, предназначенный для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), прошёл через Ормузский пролив, следуя вдоль побережья Омана, сообщает агентство Первый с начала эскалации на Ближнем Востоке танкер, предназначенный для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), прошёл через Ормузский пролив, следуя вдоль побережья Омана, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.

"Танкер для перевозки сжиженного природного газа Sohar LNG вышел из Ормузского пролива , двигаясь вдоль оманского побережья, и стал первым судном подобного типа, прошедшим через этот водный путь с начала конфликта", - передает Блумберг.

Sohar LNG вышло из пролива и направилось к экспортному терминалу Qalhat в Омане , что может сигнализировать о вероятном частичном восстановлении поставок СПГ.

Как ранее сообщало агентство, танкер, скорее всего, шел без груза.

По данным отслеживания судов, Sohar LNG выбрал необычный маршрут - вдоль южной стороны пролива, тогда как ранее суда двигались севернее, ближе к Ирану

С начала конфликта 28 февраля Иран ограничивал проход судов, допуская преимущественно собственные или одобренные танкеры. В отдельных случаях судам приходилось оплачивать проход в юанях или криптовалютах и двигаться под сопровождением, указывает агентство.

Управляющая компания танкера - Oman Ship Management Co, как указано в базе данных Equasis, но она не ответила на запросы агентства Блумберг с просьбой о комментарии.