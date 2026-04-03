Французский танкер прошел через Ормузский пролив, пишут СМИ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Через Ормузский пролив впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке прошло французское судно, передает Bloomberg.
«
"Контейнеровоз, обозначенный как принадлежащий Франции, покинул Ормузский пролив, что, по всей видимости, может быть первым известным случаем прохода судна, связанного с Западной Европой, после того как военный конфликт перекрыл этот жизненно важный морской путь", — пишет агентство.
По его данным, судно Kribi следует под мальтийским флагом и принадлежит французской компании CMA CGM. Это один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира. Танкер стартовал в районе побережья Дубая и отправился в направлении Ирана.
Компания и МИД Франции отказались от комментариев.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Из-за этого в большинстве стран мира растут цены на топливо.
Сейчас через этот морской путь разрешается проходить только дружественным Ирану странам. По данным агентства Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Глава Белого дома Дональд Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
Накануне Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого Трамп призвал их покупать энергоносители у США. По данным WSJ, глава Белого дома и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.
Открыть пролив любой ценой: Штаты поднимают ставки
31 марта, 08:00