Бойцы "Севера" рассказали об использовании российских средств связи

КУРСК, 3 апр - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Север" используют отечественные средства связи в Харьковской области, не завязанные на соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Молот".

"Подразделения продолжают использовать отечественные современные штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram . Связь с командным пунктом и расчетом осуществляется по радиостанции отечественного производства "Азарт". "Зеленая" мы ее называем. Внутренняя связь отечественного производства, зашифрованная тоже", - сказал "Молот".

Он пояснил, что подразделения также применяют отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, защищенными сертифицированными средствами.