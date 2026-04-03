МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Донбассе безнадежна для ВСУ, пишет Sohu.
"ВСУ потеряли 1315 человек за сутки! Это худший для них день за последние три месяца. Фронт на Донбассе — это сущий ад. Повсюду лежат тела украинских военных, и даже некому их собрать. Ужасное зрелище", — говорится в публикации.
В статье подчеркивается, что окопы, где прятались украинские военнослужащие, превратились в "море огня", не оставив им ни единого шанса на сопротивление. Моральный дух боевиков ВСУ рухнул, многие из них хотят просто сдаться в плен, добавил автор материала.
"Ситуация на Донбассе безнадежна для ВСУ. Россия контролирует 90 процентов территорий, заставляя оставшиеся украинские войска прятаться в окопах и терпеть обстрелы без возможности контратаковать. Зеленский продолжает просить помощи НАТО, но страны альянса уже устали от этого бесконечного конфликта. Никто не хочет кидать деньги в украинскую бездонную яму", — резюмировали в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
