ВСУ потеряли свыше 2545 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение за неделю, уничтожили более 2545 военнослужащих ВСУ, четыре танка, включая танк Abrams производства США, 68 боевых бронированных машин, 10 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.