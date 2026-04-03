ВСУ потеряли свыше 2545 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив тактическое положение за неделю, уничтожили более 2545 военнослужащих ВСУ, четыре танка, включая танк Abrams производства США, 68 боевых бронированных машин, 10 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных, пехотной, штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2545 военнослужащих, четыре танка, включая танк Abrams производства США, 68 боевых бронированных машин и 106 автомобилей. Уничтожено 10 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
