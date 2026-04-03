ВСУ потеряли более 1155 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли более 1155 военных, 25 орудий полевой артиллерии, 22 боевые бронированные машины и два танка за минувшую неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, за неделю были уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, 53 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.