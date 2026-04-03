Японское судно прошло через Ормузский пролив, пишут СМИ

ТОКИО, 3 апр — РИА Новости. Судно с СПГ японской компании Mitsui O.S.K. Lines прошло Ормузский пролив и покинуло Персидский залив, став первым японским судном, вышедшим из региона после обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет газета “Асахи”.
По данным издания, речь идет о судне SOHAR под панамским флагом, которое находилось в Персидском заливе примерно в 100 километрах от Ормузского пролива. В компании подчеркнули, что безопасность экипажа и судна подтверждена.
"Судно покинуло опасные воды… Мы продолжим уделять первоочередное внимание обеспечению безопасности экипажа, груза и судна", — цитирует газета слова представителя компании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
