Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе заочный арест Райхельсона по делу о хищении - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 03.04.2026 (обновлено: 13:41 03.04.2026)
https://ria.ru/20260403/sud-2084905250.html
Суд оставил в силе заочный арест Райхельсона по делу о хищении
Суд оставил в силе заочный арест Райхельсона по делу о хищении - РИА Новости, 03.04.2026
Суд оставил в силе заочный арест Райхельсона по делу о хищении
Свердловский областной суд оставил в силе заочный арест объявленного в розыск гражданина США Игоря Райхельсона по делу о хищении 5,1 миллиардов рублей у... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T07:55:00+03:00
2026-04-03T13:41:00+03:00
сша
россия
белоруссия
всмпо-ависма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084997504_0:42:1370:812_1920x0_80_0_0_79f20be03a3b403c16f66a241c729c93.jpg
https://ria.ru/20260402/sud-2084690704.html
https://ria.ru/20260401/oblsud-2084256250.html
https://ria.ru/20260327/sud-2083347601.html
сша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084997504_0:0:1370:1028_1920x0_80_0_0_e736ddd830d00aa78787f23142ebff69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, белоруссия, всмпо-ависма
США, Россия, Белоруссия, ВСМПО-Ависма
Суд оставил в силе заочный арест Райхельсона по делу о хищении

Суд Урала оставил в силе заочный арест Райхельсона по делу о хищении

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкИгорь Райхельсон
Игорь Райхельсон - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Игорь Райхельсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе заочный арест объявленного в розыск гражданина США Игоря Райхельсона по делу о хищении 5,1 миллиардов рублей у производителя титана "ВСМПО-Ависма", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Без изменения по существу", – сказала собеседница агентства.
В областном суде уточнили РИА Новости, что Райхельсон – уроженец Белоруссии, гражданин США.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 11 марта заочно арестовал Райхельсона, он объявлен в международный розыск. Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере и считает, что своими действиями он причинил ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" ущерб на сумму более 5,1 миллиарда рублей.
Защита объявленного в розыск Райхельсона обжаловала его заочный арест, ранее рассказывал РИА Новости его адвокат Роман Бубнов. Он не является ни гражданином, ни резидентом РФ, в России он не проживает, поэтому и скрыться от российских следователей никак не мог, говорил адвокат.
Райхельсон проходит фигурантом по делу вместе с бывшим гендиректором "ВСМПО-Ависма" Михаилом Воеводиным, которого летом 2025 года арестовал Дорогомиловский суд Москвы, уточняли РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Воеводин заключил договоры на поставку и переработку шихтового материала (титанового сырья) с ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам, в то время как корпорация могла производить этот материал самостоятельно, что было бы значительно дешевле. При этом деятельность иностранных фирм-поставщиков титанового сырья, у которых необходимое сырье приобретали российские заводы, была подконтрольна Райхельсону, считает следствие.
"ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель слитков и проката титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
СШАРоссияБелоруссияВСМПО-Ависма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала