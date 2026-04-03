Суд оставил в силе заочный арест Райхельсона по делу о хищении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе заочный арест объявленного в розыск гражданина США Игоря Райхельсона по делу о хищении 5,1 миллиардов рублей у производителя титана "ВСМПО-Ависма", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Без изменения по существу", – сказала собеседница агентства.
В областном суде уточнили РИА Новости, что Райхельсон – уроженец Белоруссии, гражданин США.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 11 марта заочно арестовал Райхельсона, он объявлен в международный розыск. Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере и считает, что своими действиями он причинил ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" ущерб на сумму более 5,1 миллиарда рублей.
Защита объявленного в розыск Райхельсона обжаловала его заочный арест, ранее рассказывал РИА Новости его адвокат Роман Бубнов. Он не является ни гражданином, ни резидентом РФ, в России он не проживает, поэтому и скрыться от российских следователей никак не мог, говорил адвокат.
Райхельсон проходит фигурантом по делу вместе с бывшим гендиректором "ВСМПО-Ависма" Михаилом Воеводиным, которого летом 2025 года арестовал Дорогомиловский суд Москвы, уточняли РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Воеводин заключил договоры на поставку и переработку шихтового материала (титанового сырья) с ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам, в то время как корпорация могла производить этот материал самостоятельно, что было бы значительно дешевле. При этом деятельность иностранных фирм-поставщиков титанового сырья, у которых необходимое сырье приобретали российские заводы, была подконтрольна Райхельсону, считает следствие.
"ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель слитков и проката титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.