Суд оставил в силе заочный арест Райхельсона по делу о хищении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе заочный арест объявленного в розыск гражданина США Игоря Райхельсона по делу о хищении 5,1 миллиардов рублей у производителя титана "ВСМПО-Ависма", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Воеводин заключил договоры на поставку и переработку шихтового материала (титанового сырья) с ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам, в то время как корпорация могла производить этот материал самостоятельно, что было бы значительно дешевле. При этом деятельность иностранных фирм-поставщиков титанового сырья, у которых необходимое сырье приобретали российские заводы, была подконтрольна Райхельсону, считает следствие.