Суд присяжных в США по делу россиян Ивина и Ольшанского назначен на 1 июня

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Суд присяжных по делу граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина, экстрадированных из Болгарии в США, назначен на 1 июня, следует из материалов американской судебной системы, изученных РИА Новости.
Процесс пройдёт в федеральном суде Среднего округа Флориды под председательством судьи Грегори Преснелла, выяснило РИА Новости.
В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд ободрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта 2026 года.
МИД России тогда заявил РИА Новости, что задержание россиян в Болгарии для передачи США закрепляет за Софией реноме безропотной марионетки Вашингтона.