04:18 03.04.2026
Суд разрешил сквоттерам жить в здании торгпредства России еще полгода
ГААГА, 3 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама разрешил сквоттерам пожить в пустующем здании торгпредства России в Амстердаме еще шесть месяцев, сообщила РИА Новости адвокат Хелен овер де Линден.
Ранее Окружной суд Амстердама постановил, что сквоттеры, незаконно заселившиеся в пустующее здание торгового представительства РФ в столице Нидерландов, должны освободить помещение. Подобное решение является беспрецедентным: в условиях санкционного давления суд фактически подтвердил юридическую защищенность имущественных прав России в ЕС.
Как рассказала агентству нидерландский адвокат, которая представляет интересы сквоттеров, после решения суда первой инстанции состоялось слушание по апелляции.
По ее словам, суд первой инстанции распорядился о том, чтобы незаконные жильцы освободили помещение к 7 апреля, однако апелляционный суд разрешил продлить их пребывание.
"В ходе апелляции мы достигли соглашения о том, что самовольно заселившиеся лица могут оставаться на территории государственной собственности РФ в течение шести месяцев (до 1 октября 2026 года)", - сообщила агентству овер де Линден.
В Нидерландах, как и в большинстве стран, запрещено занимать чужую собственность, однако, как разъяснила юрист, есть одно исключение: если здание не используется и владелец не может убедить судью в том, что оно будет использоваться в ближайшем будущем, то сквоттеров не станут выселять.
Тем не менее с октября здание торгпредства вновь будет использоваться Россией, так как суд признал право собственности российского государства приоритетным и указал, что проживание посторонних жильцов в здании не имеет законных оснований.
Правительство Нидерландов потребовало закрыть российское торговое представительство в Амстердаме в феврале 2023 года. В марте дипломаты покинули объект торговой миссии. Позднее в здание заселились сквоттеры.
