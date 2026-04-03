Суд разрешил сквоттерам жить в здании торгпредства России еще полгода

ГААГА, 3 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама разрешил сквоттерам пожить в пустующем здании торгпредства России в Амстердаме еще шесть месяцев, сообщила РИА Новости адвокат Хелен овер де Линден.

Ранее Окружной суд Амстердама постановил, что сквоттеры, незаконно заселившиеся в пустующее здание торгового представительства РФ в столице Нидерландов , должны освободить помещение. Подобное решение является беспрецедентным: в условиях санкционного давления суд фактически подтвердил юридическую защищенность имущественных прав России в ЕС

Как рассказала агентству нидерландский адвокат, которая представляет интересы сквоттеров, после решения суда первой инстанции состоялось слушание по апелляции.

По ее словам, суд первой инстанции распорядился о том, чтобы незаконные жильцы освободили помещение к 7 апреля, однако апелляционный суд разрешил продлить их пребывание.

"В ходе апелляции мы достигли соглашения о том, что самовольно заселившиеся лица могут оставаться на территории государственной собственности РФ в течение шести месяцев (до 1 октября 2026 года)", - сообщила агентству овер де Линден.

В Нидерландах, как и в большинстве стран, запрещено занимать чужую собственность, однако, как разъяснила юрист, есть одно исключение: если здание не используется и владелец не может убедить судью в том, что оно будет использоваться в ближайшем будущем, то сквоттеров не станут выселять.

Тем не менее с октября здание торгпредства вновь будет использоваться Россией, так как суд признал право собственности российского государства приоритетным и указал, что проживание посторонних жильцов в здании не имеет законных оснований.