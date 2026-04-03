Авианосец "Джеральд Форд" вернулся к выполнению задач, заявили в ВМС США

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Авианосец ВМС США "Джеральд Форд", участвовавший в операции против Ирана, вернулся к оперативной готовности после перерыва, связанного с ремонтом, сообщил Шестой флот ВМС США.
Ранее ВМС США сообщали, что судно встало на якорь в порту хорватского города Сплит после проведения ремонтных работ на Крите.
"Крупнейший в мире авианосец ВМС США "Джеральд Форд" покинул порт Сплит, Хорватия, после пятидневного захода, который продолжался с 28 марта по 2 апреля. "Джеральд Форд" сохраняет готовность к выполнению полного спектра боевых задач в поддержку национальных целей в любом районе операций", - говорится в заявлении флота.
Авианосец, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.