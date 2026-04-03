Белый дом не включил пункты поддержки Украины в проект бюджета на 2027 год - РИА Новости, 03.04.2026
17:48 03.04.2026 (обновлено: 18:20 03.04.2026)
Белый дом не включил пункты поддержки Украины в проект бюджета на 2027 год
Белый дом не включил пункты поддержки Украины в проект бюджета на 2027 год

РИА Новости: проект бюджета США на 2027 год не содержит положений о помощи Киеву

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Подготовленный Белым домом проект бюджета США на 2027 год не содержит положений о поддержке Украины, выяснило РИА Новости.
Так, в 92-страничном документе слово "Украина" не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.
Не планирует Белый дом тратиться в 2027-м и на гуманитарную помощь Украине.
Вместе с тем Вашингтон намерен рекордно увеличить военный бюджет — до 1,5 триллиона долларов. Среди прочего предлагается потратить 65,8 миллиарда долларов на постройку 34 кораблей для армии и флота, включая 18 боевых и 16 вспомогательных. Утверждается, что такие инвестиции призваны восстановить ударную мощь США и гарантировать стране абсолютное военное превосходство перед лицом глобальных угроз.
Белый дом также запросил увеличение бюджета Пентагона на финансирование ядерного комплекса, в том числе его модернизацию и диверсификацию.
Невоенные же расходы планируется сократить на 73 миллиарда долларов, то есть на десять процентов. Выплаты ООН и другим международным организациям урежут на 2,7 миллиарда долларов.
