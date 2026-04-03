Белый дом не включил пункты поддержки Украины в проект бюджета на 2027 год

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Подготовленный Белым домом проект бюджета США на 2027 год не содержит положений о поддержке Украины, выяснило РИА Новости.

Так, в 92-страничном документе слово "Украина" не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.