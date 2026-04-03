16:26 03.04.2026
СМИ: США в декабре тайно выслали заместителя постпреда Ирана в ООН
Госдепартамент Соединенных Штатов тайно выслал заместителя постоянного представителя Ирана в ООН из страны якобы из-за соображений национальной безопасности,... РИА Новости, 03.04.2026
Axios: США в декабре тайно выслали из страны заместителя постпреда Ирана в ООН

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Госдепартамент Соединенных Штатов тайно выслал заместителя постоянного представителя Ирана в ООН из страны якобы из-за соображений национальной безопасности, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
"В декабре прошлого года госдепартамент выслал заместителя посла Ирана в ООН, сославшись на соображения национальной безопасности... Решение США тогда держалось в секрете", - сообщает портал со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.
По информации издания, в начале декабря 2025 года госдепартамент направил в миссию Ирана в ООН официальное уведомление, в котором попросил покинуть страну заместителя постпреда Ирана во всемирной организации Саадата Агаджани.
Более того, дипломата попросили покинуть страну по ускоренной процедуре, при этом не объявляя его нежелательной персоной в США. Отмечается, что госдеп часто использует такую ускоренную процедуру, если дипломаты подозреваются в шпионаже или совершении действий против интересов Соединенных Штатов.
Позднее, в феврале 2026 года, детям Агаджани, изначально оставшимся в Штатах, тоже было предписано покинуть страну.
При этом портал отмечает, что до Агаджани госдеп приказал покинуть США как минимум двум иранским дипломатам. По словам американского чиновника, один из них нарушил предписание о том, что иранским дипломатам запрещено покидать центральный Манхэттен в Нью-Йорке дальше, чем на 25 миль (около 40 км).
