https://ria.ru/20260403/ssha-2085049508.html
СМИ: США в декабре тайно выслали заместителя постпреда Ирана в ООН
2026-04-03T16:26:00+03:00
в мире
иран
сша
манхэттен
государственный департамент сша
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
иран
сша
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Иран, США, Манхэттен, Государственный департамент США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Axios: США в декабре тайно выслали из страны заместителя постпреда Ирана в ООН
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости.
Госдепартамент Соединенных Штатов тайно выслал заместителя постоянного представителя Ирана в ООН из страны якобы из-за соображений национальной безопасности, пишет портал Axios
со ссылкой на источники.
"В декабре прошлого года госдепартамент выслал заместителя посла Ирана
в ООН
, сославшись на соображения национальной безопасности... Решение США
тогда держалось в секрете", - сообщает портал со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.
По информации издания, в начале декабря 2025 года госдепартамент направил в миссию Ирана в ООН официальное уведомление, в котором попросил покинуть страну заместителя постпреда Ирана во всемирной организации Саадата Агаджани.
Более того, дипломата попросили покинуть страну по ускоренной процедуре, при этом не объявляя его нежелательной персоной в США. Отмечается, что госдеп часто использует такую ускоренную процедуру, если дипломаты подозреваются в шпионаже или совершении действий против интересов Соединенных Штатов.
Позднее, в феврале 2026 года, детям Агаджани, изначально оставшимся в Штатах, тоже было предписано покинуть страну.
При этом портал отмечает, что до Агаджани госдеп приказал покинуть США как минимум двум иранским дипломатам. По словам американского чиновника, один из них нарушил предписание о том, что иранским дипломатам запрещено покидать центральный Манхэттен
в Нью-Йорке
дальше, чем на 25 миль (около 40 км).