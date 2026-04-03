СМИ: США в декабре тайно выслали заместителя постпреда Ирана в ООН

По информации издания, в начале декабря 2025 года госдепартамент направил в миссию Ирана в ООН официальное уведомление, в котором попросил покинуть страну заместителя постпреда Ирана во всемирной организации Саадата Агаджани.

Более того, дипломата попросили покинуть страну по ускоренной процедуре, при этом не объявляя его нежелательной персоной в США. Отмечается, что госдеп часто использует такую ускоренную процедуру, если дипломаты подозреваются в шпионаже или совершении действий против интересов Соединенных Штатов.