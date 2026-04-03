14:45 03.04.2026 (обновлено: 15:00 03.04.2026)
СМИ: США задействовали вертолеты для спасения пилота сбитого истребителя
США задействовали вертолеты и самолет C-130 Hercules для спасения пилота сбитого в Иране истребителя, операция была безуспешной, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 03.04.2026
СМИ: США задействовали вертолеты для спасения пилота сбитого истребителя

Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 апр - РИА Новости. США задействовали вертолеты и самолет C-130 Hercules для спасения пилота сбитого в Иране истребителя, операция была безуспешной, передает агентство Tasnim.
"Около часа назад американцы провели поисковую операцию с задействованием вертолетов Black Hawk и самолета C-130 Hercules для спасения пилота сбитого вооруженными силами Ирана (американского - ред.) истребителя. Однако эти попытки не увенчались успехом", - написало агентство.
Также Tasnim передает, что один из вертолетов Black Hawk попал под обстрел иранских средств противовоздушной обороны рядом с иранской границей, после чего был вынужден покинуть зону проведения операции.
Ранее агентство сообщило из провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе Ирана, что иранские военные могли взять в плен американского пилота. Оно не уточнило, что это был за самолет, однако ранее иранские военные сообщали об уничтожении истребителя пятого поколения F-35 в небе над Ираном.
Иранские военные атаковали места дислокации истребителей США в Иордании
2 апреля, 15:59
 
