СМИ: США вывезли 1,5 тысячи моряков с базы в Бахрейне после ударов Ирана

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США эвакуировали 1,5 тысячи военных моряков, их семьи и несколько сотен домашних животных с базы в Бахрейне, где размещается Пятый флот, после череды ответных ударов со стороны Ирана, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на неназванного представителя американских ВМС.
По данным радиостанции, до начала конфликта на базе поддержки американских ВМС в Бахрейне находились около 8 тысяч человек. В первые дни вооруженного противостояния объект, как утверждает NPR, неоднократно подвергался ударам иранских ракет и беспилотников.
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00
Эвакуированные начали прибывать в Норфолк, штат Вирджиния, как минимум с середины марта. Местные общественные организации, помогающие военным, рассказали, что многие из них вернулись почти без вещей и испытывали потребность в самых базовых вещах.
"Им буквально сказали: "Берите только то, что сможете унести в рюкзаке. Вам нужно уезжать", - рассказал NPR вице-командир одного из отделений ассоциаций ветеранов "Американский легион" Кит Шейнси.
По его словам, некоторые из первых прибывших были только в той одежде, что была на них в момент эвакуации.
NPR также сообщает, что эвакуации проводились и с других американских баз на Ближнем Востоке, хотя подробности пока не раскрываются. ВМС США заявили, что оказывают вывезенным военнослужащим и их семьям кризисную, финансовую и юридическую помощь, однако пока не раскрывают, когда те смогут вернуться обратно.