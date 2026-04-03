Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США вывезли 1,5 тысячи моряков с базы в Бахрейне после ударов Ирана - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 03.04.2026
СМИ: США вывезли 1,5 тысячи моряков с базы в Бахрейне после ударов Ирана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081072499_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90fcb852f8bfafc69b4e5429d6f63d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Jon GambrellВоеннослужащий ВМС США
Военнослужащий ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Военнослужащий ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. США эвакуировали 1,5 тысячи военных моряков, их семьи и несколько сотен домашних животных с базы в Бахрейне, где размещается Пятый флот, после череды ответных ударов со стороны Ирана, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на неназванного представителя американских ВМС.
По данным радиостанции, до начала конфликта на базе поддержки американских ВМС в Бахрейне находились около 8 тысяч человек. В первые дни вооруженного противостояния объект, как утверждает NPR, неоднократно подвергался ударам иранских ракет и беспилотников.
Эвакуированные начали прибывать в Норфолк, штат Вирджиния, как минимум с середины марта. Местные общественные организации, помогающие военным, рассказали, что многие из них вернулись почти без вещей и испытывали потребность в самых базовых вещах.
"Им буквально сказали: "Берите только то, что сможете унести в рюкзаке. Вам нужно уезжать", - рассказал NPR вице-командир одного из отделений ассоциаций ветеранов "Американский легион" Кит Шейнси.
По его словам, некоторые из первых прибывших были только в той одежде, что была на них в момент эвакуации.
NPR также сообщает, что эвакуации проводились и с других американских баз на Ближнем Востоке, хотя подробности пока не раскрываются. ВМС США заявили, что оказывают вывезенным военнослужащим и их семьям кризисную, финансовую и юридическую помощь, однако пока не раскрывают, когда те смогут вернуться обратно.
В миреСШАБахрейнИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала