Конфликт с Ираном заставил США поставить на паузу планы по Кубе, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа все еще вынашивает планы по изменению государственного строя Кубы, но вынуждена отложить любые подобные действия на фоне конфликта с Ираном, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Смена власти на Кубе уже давно значится в списке неотложных дел президента Дональда Трампа... Учитывая количество ресурсов и внимания, которые потребляет Иран, а также проблемы, которые может вызвать противостояние с Россией, Трамп и его помощники решили, что на данный момент стоит оставить власти Кубы", - заявляет издание со ссылкой на человека, знакомого с обсуждениями вопроса в Белом доме.
При этом источник утверждает, что администрация США все еще планирует повлиять на экономическую и политическую систему острова.
Более того, другой источник, знакомый с обсуждением вопроса, утверждает, что отсрочка любых возможных действий якобы может сработать в пользу Вашингтона, так как тогда их будет сложнее предугадать. При этом он утверждает, что дискуссия с Кубой сейчас ведется.
Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники, выступила с утверждением, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту статью фейком.
Трамп, в свою очередь, ранее угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявляя, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью".
Представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон заявлял, что смена власти на острове под давлением США или смещение Диас-Канеля не обсуждаются ни в какой форме в диалоге с Вашингтоном. Сам Диас-Канель сообщал, что в ходе переговоров с США кубинские представители заявили о готовности продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга.
