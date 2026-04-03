Рейтинг@Mail.ru
Конфликт с Ираном заставил США поставить на паузу планы по Кубе, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/ssha-2084958845.html
Конфликт с Ираном заставил США поставить на паузу планы по Кубе, пишут СМИ
в мире
куба
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
мигель диас-канель
марко рубио
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260403/iran-2084892752.html
https://ria.ru/20260331/kuba-2083963233.html
куба
сша
вашингтон (штат)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Куба, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Мигель Диас-Канель, Марко Рубио, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Politico: США отложили планы по Кубе из-за операции в Иране

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа все еще вынашивает планы по изменению государственного строя Кубы, но вынуждена отложить любые подобные действия на фоне конфликта с Ираном, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Смена власти на Кубе уже давно значится в списке неотложных дел президента Дональда Трампа... Учитывая количество ресурсов и внимания, которые потребляет Иран, а также проблемы, которые может вызвать противостояние с Россией, Трамп и его помощники решили, что на данный момент стоит оставить власти Кубы", - заявляет издание со ссылкой на человека, знакомого с обсуждениями вопроса в Белом доме.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В США поразились сокрушительному удару Ирана
3 апреля, 03:45
При этом источник утверждает, что администрация США все еще планирует повлиять на экономическую и политическую систему острова.
Более того, другой источник, знакомый с обсуждением вопроса, утверждает, что отсрочка любых возможных действий якобы может сработать в пользу Вашингтона, так как тогда их будет сложнее предугадать. При этом он утверждает, что дискуссия с Кубой сейчас ведется.
Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники, выступила с утверждением, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту статью фейком.
Трамп, в свою очередь, ранее угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявляя, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью".
Представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон заявлял, что смена власти на острове под давлением США или смещение Диас-Канеля не обсуждаются ни в какой форме в диалоге с Вашингтоном. Сам Диас-Канель сообщал, что в ходе переговоров с США кубинские представители заявили о готовности продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга.
Танкер Анатолий Колодкин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Эксперт назвал уступку США по блокаде Кубы имиджевым ходом
31 марта, 11:16
 
В миреКубаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМигель Диас-КанельМарко РубиоООНВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала