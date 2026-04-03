В армии США зреет недовольство после увольнения начальника штаба, пишут СМИ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Увольнение начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа вызвало недовольство в высших эшелонах американских вооруженных сил, пишет газета New York Times.
"Высокопоставленные офицеры отреагировали на новость об увольнении генерала Джорджа с гневом и разочарованием, охарактеризовав это как очередной удар по армии, которая и без того чувствует себя под давлением", — говорится в статье.
Минувшей ночью стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет попросил начальника штаба армии немедленно уйти в отставку. Позже официальный представитель министерства Шон Парнелл подтвердил эту информацию. Кроме того, с должностей сняли еще двух генералов: Дэвида Ходне, который возглавлял командование подготовки и трансформации армии, и главного капеллана сухопутных войск Уильяма Грина — младшего.
Как сообщала газета Washington Post, в Пентагоне планируют реорганизовать систему командования вооруженными силами, понизив статус нескольких региональных штабов и сократив высший генеральский состав.